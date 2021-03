Pallanuoto femminile | Serie A1 2021 | Padova corsaro a Roma per 5-11 nel Preliminary Round Scudetto

Leggi su oasport

(Di sabato 20 marzo 2021) LaA1 2020-ditorna in acqua per la seconda giornata della seconda fase: nel Girone C, quello del, il Plebiscitopassa in casa della SISper 5-11, mentre viene rinviata a data da destinarsi la sfida tra L’Ekipe Orizzonte e CSS Verona. Nel Girone D, quello del Final, che mette in palio il quinto posto in classifica, vanno in scena due match molto equilibrati: nel primo il Bogliasco 1951 passa in casa dellaTrieste con il punteggio di 7-9, mentre nel secondo arriva un pirotecnico pari tra Vela Nuoto Ancona e RN Florentia per 8-8. Classifiche seconda faseA1Girone C – ...