Oscar del 2021: i produttori vogliono i candidati in presenza (Di sabato 20 marzo 2021) Per gli Oscar 2021 i produttori hanno preso la decisione che i candidati dovranno essere in presenza e non in videochat come è successo per i Golden Globe. Il motivo? Per evitare l'abbigliamento casual! Oscar del 2021 in presenza? Questo è quanto hanno comunicato dai produttori Steven Soderbergh, Jesse Collins e Stacy Sher. L'Accademia delle arti e delle scienze cinematografiche aprirà le sue porte il 25 Aprile per premiare i migliori film dell'anno. Sono state già inviate le lettere ai candidati con le quali vengono informati che non potranno partecipare a distanza in videochat. I produttori dell'Accademia ritengono che una serata come questa in videochat ridurrà drasticamente l'effetto ...

