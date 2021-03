Oscar 2021, la premiazione si terrà in presenza: le nuove regole (Di sabato 20 marzo 2021) Novità in arrivo sulla 93° edizione dei Premi Oscar. Dopo l’annuncio delle nomination risalente allo scorso 15 marzo, che ha visto Laura Pausini e Pinocchio di Matteo Garrone tra i candidati, l’Academy ha fatto sapere come si terrà la cerimonia. La storica kermesse avrà ufficialmente luogo dal vivo, ma con precise regole. Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, infatti, si tratterà di un evento blindatissimo, con ingressi limitati, in favore del distanziamento sociale. Niente Zoom, dunque, diversamente da quanto abbiamo visto con i 78° Golden Globes. Di seguito tutte le novità. Oscar 2021, tutte le nuove regole per la storica kermesse Come ormai sappiamo, per questioni logistiche la notte degli Oscar è slittata di circa un paio di mesi, rispetto al ... Leggi su velvetmag (Di sabato 20 marzo 2021) Novità in arrivo sulla 93° edizione dei Premi. Dopo l’annuncio delle nomination risalente allo scorso 15 marzo, che ha visto Laura Pausini e Pinocchio di Matteo Garrone tra i candidati, l’Academy ha fatto sapere come sila cerimonia. La storica kermesse avrà ufficialmente luogo dal vivo, ma con precise. Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, infatti, si tratterà di un evento blindatissimo, con ingressi limitati, in favore del distanziamento sociale. Niente Zoom, dunque, diversamente da quanto abbiamo visto con i 78° Golden Globes. Di seguito tutte le novità., tutte leper la storica kermesse Come ormai sappiamo, per questioni logistiche la notte degliè slittata di circa un paio di mesi, rispetto al ...

Advertising

trash_italiano : Inarrestabile @LauraPausini: Io Sì (Seen) candidata agli Oscar! ?????? - MediasetTgcom24 : Oscar 2021: Laura Pausini candidata per la miglior canzone, due nomination al 'Pinocchio' di Garrone #oscar2021… - repubblica : ?? Oscar 2021, 'Pinocchio' di Garrone candidato per il trucco e i costumi. Laura Pausini per 'Io si'' come migliore… - HankHC91 : RT @artribune: Minari: il sogno americano di un coreano alla conquista degli Oscar - Stefano66949832 : RENATO SALVADORI #Salvadori #RenatoSalvadori #Italy #Movie #Lattuada #Bertolucci #Risi #Rosi #Comencini #Visconti… -