Monza | Brocchi a rischio esonero | Andreazzoli in pole per sostituirlo

(Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico delChristianè a. Il principale candidato per la sostituzione è l’ex tecnico di Empoli e Genoa AurelioIl tecnico delChristianè adopo la pesante sconfitta casalinga per 4-1 contro il Venezia maturata questo pomeriggio al Brianteo. Secondo Sportitalia, la dirigenza approfitterà della sosta per fare le valutazioni del caso. Il principale candidato per la sostituzione è l’ex tecnico di Empoli e Genoa Aurelio. Leggi su Calcionews24.com

