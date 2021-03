LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: otto corridori al comando, gruppo staccato di 7? (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Solamente quattro corridori nella storia sono riusciti a vincere con la maglia di campione del mondo. Ce la farà Alaphilippe? 10.57 I cinque corridori più anziani al via: # RIDER AGE 1 GILBERT Philippe 38y + 259d 2 VISCONTI Giovanni 38y + 67d 3 RICHEZE Maximiliano 38y + 14d 4 BURGHARDT Marcus 37y + 264d 5 MARTENS Paul 37y + 146d 10.54 260 chilometri al traguardo. 10.52 I cinque corridori più giovani di questa Sanremo: # RIDER AGE 1 PONOMAR Andrii 18y + 197d 2 SIMMONS Quinn 19y + 316d 3 PIDCOCK Thomas 21y + 234d 4 WRIGHT Fred 21y + 281d 5 ZANA Filippo 22y + 3d 10.49 Prosegue il tentativo degli otto: Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00 Solamente quattronella storia sono riusciti a vincere con la maglia di campione del mondo. Ce la farà Alaphilippe? 10.57 I cinquepiù anziani al via: # RIDER AGE 1 GILBERT Philippe 38y + 259d 2 VISCONTI Giovanni 38y + 67d 3 RICHEZE Maximiliano 38y + 14d 4 BURGHARDT Marcus 37y + 264d 5 MARTENS Paul 37y + 146d 10.54 260 chilometri al traguardo. 10.52 I cinquepiù giovani di questa: # RIDER AGE 1 PONOMAR Andrii 18y + 197d 2 SIMMONS Quinn 19y + 316d 3 PIDCOCK Thomas 21y + 234d 4 WRIGHT Fred 21y + 281d 5 ZANA Filippo 22y + 3d 10.49 Prosegue il tentativo degli: Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo ...

giroditalia : ?? @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 ???? Sanremo's Roulette! The Classicissima is underway, follow the live… - InterCLAzionale : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo 2021 presented by @eolo_it ?? Milano-Sanremo ?? 299 km ? Partenza 9:40 ?? Arrivo ~ 16.45 ?? @RaiSport… - sara_voza : RT @giroditalia: ?? @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 ???? Sanremo's Roulette! The Classicissima is underway, follow the live race… - 1000_best : RT @giroditalia: ?? @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 ???? Sanremo's Roulette! The Classicissima is underway, follow the live race… - zazoomblog : LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: si forma la fuga giusta otto corridori al comando - #Milano-Sanremo #DIRETTA:… -