LIVE Biathlon, Inseguimento Oestersund in DIRETTA: terzo posto per Hofer! Laegreid vince e supera J. Boe in Coppa (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto, appuntamento a domani per l’ultima sfida con in palio la Coppa del Mondo. Buon pomeriggio! 15.55: Laegreid primo, J. Boe secondo, Hofer terzo: questo il podio dell’Inseguimento di Oestersund 15.54: terzo podio stagionale, secondo consecutivo per Hofer che chiude al terzo posto l’Inseguimento e conquista il primo podio stagionale in questo format 15.53: Si preannuncia una gara strepitosa domani. nella mass start chi vince tra J. Boe e Laegreid vincerà la Coppa del Mondo generale. Laegreid deve però arrivare davanti a J. Boe ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.56: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto, appuntamento a domani per l’ultima sfida con in palio ladel Mondo. Buon pomeriggio! 15.55:primo, J. Boe secondo, Hofer: questo il podio dell’di15.54:podio stagionale, secondo consecutivo per Hofer che chiude all’e conquista il primo podio stagionale in questo format 15.53: Si preannuncia una gara strepitosa domani. nella mass start chitra J. Boe erà ladel Mondo generale.deve però arrivare davanti a J. Boe ...

