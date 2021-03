Juventus-Benevento | la probabile formazione | c’è Arthur

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 20 marzo 2021) Ladovrà affrontare 10 finali da qui al termine della stagione ed è proprio per questo che la sfida contro ilnon è assolutamente scontata. Andrea Pirlo si presenta a questa partita con qualche uomo in meno del solito e di conseguenza si dovrà aspettare almeno il termine della sosta delle nazionali per vedere la squadra al completo. Nel mentre, contro la neopromossa il tecnico bianconero dovrebbe schierare in porta il solito Szczesny, il polacco è stato autore di un’ottima partita contro il Cagliari e anche se, probabilmente, ilfarà una partita molto più difensiva, dovrà farsi trovare pronto anche domenica pomeriggio., chance per Bernardeschi da terzino In difesa iniziano ad arrivare i primi dubbi per Andrea Pirlo. Demiral non ci sarà, Cuadrado è ...