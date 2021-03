Ius Soli | Orfini a Salvini | ‘sono italiani anche quelli a cui vuoi negare diritti’

(Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Sonoin difficoltàa cuidiritti e cittadinanza. Sono bambini, ragazzi, cittadini che non meritano questa umiliazione. E che non possono essere ancora una volta dimenticati”, Matteodel Pd ribatte così via twitter a Matteoche aveva scritto: “C’è chi pensa allo iuse c’è chi pensa ad aiutare gli”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

matteosalvinimi : C’è chi pensa allo ius soli e c’è chi pensa ad aiutare gli italiani in difficoltà con un decreto da 32 miliardi. Ba… - civati : Diritti?! - repubblica : Oggi su Rep: ?? Ius soli, il diritto negato di una generazione [di Maria Novella De Luca] - jobwithinternet : RT @NatalynaSempr: @MeNeFrego___ @FedeleCrus1 @matteosalvinimi Aspetta e spera ?? tutta la politica italiana è nel sistema ,se il popolo non… - beefis69 : @PoliticaPerJedi Direi che Letta ha ricambiato la cortesia sullo Ius Soli. Ciascun partito ha le sue battaglie iden… -

Ultime Notizie dalla rete : Ius Soli

E premette: 'C'e' chi pensa alloe c'e' chi pensa ad aiutare gli italiani in difficolta' con un decreto da 32 miliardi'. Governo: Salvini, Letta? chi pensa a. Chi a italiani 'C'e' ...Si tratta di Prescrizione,, Reddito di cittadinanza e sblocca - cantieri'Pessimo inizio #Salvini”. La replica del leader leghista non si fa attendere: “C’è chi pensa allo ius soli e c’è chi pensa ad aiutare gli italiani in difficoltà con un decreto da 32 miliardi. Basta ...Governo, Letta: "Il cambio d'opinione di Salvini su Ue è come il Papa che nega l'esistenza di Dio". Secca, naturalmente, la replica del segretario della Lega, Matteo Salvini: «C’è chi pensa allo ius s ...