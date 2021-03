Il dolore di Luca Ward: “Ho perso un figlio” (Di sabato 20 marzo 2021) Il celebre doppiatore si è raccontato, qualche mese fa, in un’intervista a Vieni da me di Caterina Balivo, svelando particolari dolorosi del suo passato. Dall’aborto spontaneo subito dalla moglie Giada Desideri al difficile rapporto, poi ricucito, con la figlia Guendalina, nata dal primo matrimonio con Claudia Razzi. Luca Ward, ospite nel salotto di Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me del 13 febbraio del 2020, ha confessato di aver perso un figlio. L’attore e doppiatore, tra le voci più belle del cinema (per attori come Russell Crowe e Keanu Reeves), ha svelato questo drammatico particolare risalente a qualche anno fa. Ward, già papà di una figlia da Claudia Razzi, è sposato con l’attrice Giada Desideri da cui ha avuto altri due figli, Lupo e Luna. La donna, purtroppo, ha dovuto affrontare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021) Il celebre doppiatore si è raccontato, qualche mese fa, in un’intervista a Vieni da me di Caterina Balivo, svelando particolari dolorosi del suo passato. Dall’aborto spontaneo subito dalla moglie Giada Desideri al difficile rapporto, poi ricucito, con la figlia Guendalina, nata dal primo matrimonio con Claudia Razzi., ospite nel salotto di Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me del 13 febbraio del 2020, ha confessato di averun. L’attore e doppiatore, tra le voci più belle del cinema (per attori come Russell Crowe e Keanu Reeves), ha svelato questo drammatico particolare risalente a qualche anno fa., già papà di una figlia da Claudia Razzi, è sposato con l’attrice Giada Desideri da cui ha avuto altri due figli, Lupo e Luna. La donna, purtroppo, ha dovuto affrontare ...

