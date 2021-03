Il dialogo impossibile tra Europa e Russia fin quando comanderà Putin

Leggi su linkiesta

(Di sabato 20 marzo 2021) Un tempo fu la santa madre, la Rodina, poi l’Unione Sovietica, oggi è il possedimento privato di Vladimire degli oligarchi nato dalla dissoluzione del più inquietante sogno di una società. Pochi giorni fa Michail Gorbaciov ha compiuto novant’anni e le tante interviste hanno mostrato un uomo capace di commuoversi, come tanti vecchi in ogni parte del mondo certo, ma con quel qualcosa in più che è tipico di quella terra e che ha resistito nonostante ogni materialismo fattuale e dialettico: il sentimento di una grande anima che è da sempre il mood della gente russa. Non un sentimento religioso, laico o razionalista, piuttosto una spiritualità intensa e profonda che trae la propria origine dalle caratteristiche geografiche, storiche e persino ideologiche di quell’immensa parte dell’che ...