I migliori RPG dell' era PS2 in una Top 10 tutta da scoprire

(Di sabato 20 marzo 2021) PlayStation 2 è stata terreno fertile per la nascita di numerosi giochi di ruolo, oltre che alla proliferazionee serie già famose, grazie al suo status di console più vendutaa storia. I giocatori concordano: alcuni dei GDR più famosi in circolazione sono nati proprio su questa console, oppure hanno visto pubblicato il loro capitolo di maggior successo proprio nel corso di quella generazione. La domanda sorge spontanea: quali sono i giochi di ruolo PS2in assoluto? C'è solo l'imbarazzoa scelta fra Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts, eccetera, ma la redazione di IGN è riuscita a condensare le proprie preferenza in una classifica di 10 titoli, scelti accuratamente fra una valanga di IP famose. Leggi altro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : migliori RPG

Everyeye Videogiochi

... che anzi lo elogiò piuttosto vivacemente come uno deigiochi di ruolo dell'anno, ma da un ... con titoli come The Witcher 3 o la serie degli Elder Scrolls a fare da padroni nel genere dei...... come ci si aspetterebbe, catturerete mostri addestrandoli in una sorta di centrali elettriche e gettandoli in seguito in combattimento l'uno contro l'altro in modo da poter essere i. ...L'incredibile marzo 2021 di Xbox Game Pass prosegue con una terza mandata ricca di nuovi giochi aggiunti al catalogo.. Marzo 2021 potrebbe essere ricordato come uno dei mesi più interessanti visti ...IGN USA ha provato a stilare una top 10 dei migliori giochi di ruolo pubblicati su PlayStation 2: siete d'accordo con questa selezione?