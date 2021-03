Giulia Salemi e Pierpaolo: Zelletta parla della coppia e della Gregoraci (Di domenica 21 marzo 2021) Andrea Zelletta nella casa del GF Vip è sempre stato un grande amico di Pierpaolo e Giulia Salemi. Fuori dalla casa di Cinecittà il modello ha fatto infuriare i fan dei Prelemi, quando ha palesato i dubbi sul futuro della coppia. In una recente intervista rilasciata a Il Giornale, il bel tarantino ha corretto il tiro, ma ha ribadito che Pretelli e la compagna devono superare la sfida della vita reale lontana dai riflettori. Il Comodino ha anche rivelato di non avere preferenze tra Giuliona ed EliGreg. “Io sono da sempre un loro grande sostenitore e confidente. Come sapete anche la mia storia è nata in televisione e va avanti da ben due anni. Così anche loro si sono vissuti h24 e oggi devono superare la sfida ... Leggi su biccy (Di domenica 21 marzo 2021) Andreanella casa del GF Vip è sempre stato un grande amico di. Fuori dalla casa di Cinecittà il modello ha fatto infuriare i fan dei Prelemi, quando ha palesato i dubbi sul futuro. In una recente intervista rilasciata a Il Giornale, il bel tarantino ha corretto il tiro, ma ha ribadito che Pretelli e la compagna devono superare la sfidavita reale lontana dai riflettori. Il Comodino ha anche rivelato di non avere preferenze tra Giuliona ed EliGreg. “Io sono da sempre un loro grande sostenitore e confidente. Come sapete anche la mia storia è nata in televisione e va avanti da ben due anni. Così anche loro si sono vissuti h24 e oggi devono superare la sfida ...

Advertising

fanpage : #Gfvip, la storia tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele, i due ex gieffini sono molto innamorati - Teamprelemioff1 : Cioè fatemi capire una cosa : •Giulia di Amici balla AfterGlow •Giulia Salemi ritratta nelle note di AfterGlow No v… - SilviaNobile3 : Giulia è fantastica nella sua dolcezza e insicurezza dimostra di essere una guerriera #Amici20 detto ciò non so se… - anto_at71 : @GiuliaSalemi93 Giulia Salemi in versione SUPERSOTTONA! - Vale12008189 : @di_salemi @yeswecaaaaaaan @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel Io lo detestavo da morire ogni volta che diceva qualcos… -