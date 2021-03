Fiorentina | Prandelli | “Troveremo un Milan arrabbiato Ibrahimovic unico al mondo”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 20 marzo 2021) Lasi prepara al duro esame, la squadra didomani alle 18 ospiterà i rossoneri freschi di eliminazione dall'Europa League. Il tecnico viola Cesareha presentato la partita di domani: "Sarà un, deluso, che vorrà ripartire forte. Nutro tanta stima per ile per un allenatore capace, nonchè una persona buona. Vlahovic? Con Dusan si parla tutti i giorni. Ora per lui arriva un momento molto delicato e particolare, che non ha mai vissuto in carriera. Ora tutti si aspettano da lui la giocata, ma deve continuare a giocare per la squadra e avere un pensiero per volta. In settimana ha lavorato tanto, è uno che va spinto fuori dal campo perché vorrebbe rimanerci dentro tante ore". Infine un giudizio su ...