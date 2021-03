Esa Abrate Amici 20: chi è il cantante, origini, curiosità e vita privata (Di sabato 20 marzo 2021) Scopriamo tutto su Esa Abrate, ammesso al serale del talent show Amici 20: chi è il cantante, origini, curiosità e vita privata. (screenshot video)Esa Abrate, per tutti ormai semplicemente Esa, è uno dei cantanti che partecipano al serale di Amici 20 in onda dal 20 marzo. Ammesso nella fase finale del programma, fa parte dei team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ma chi è e cosa sappiamo di lui? Partiamo dall’inizio, andando alla ricerca di quelle che sono le origini del giovane cantante. Leggi anche –> Deddy Amici 20: chi è il cantante, vero nome e carriera Il ragazzo è nato in Francia nel 1999 da genitori originari del Congo, quindi a soli tre ... Leggi su ck12 (Di sabato 20 marzo 2021) Scopriamo tutto su Esa, ammesso al serale del talent show20: chi è il. (screenshot video)Esa, per tutti ormai semplicemente Esa, è uno dei cantanti che partecipano al serale di20 in onda dal 20 marzo. Ammesso nella fase finale del programma, fa parte dei team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ma chi è e cosa sappiamo di lui? Partiamo dall’inizio, andando alla ricerca di quelle che sono ledel giovane. Leggi anche –> Deddy20: chi è il, vero nome e carriera Il ragazzo è nato in Francia nel 1999 da genitori originari del Congo, quindi a soli tre ...

Advertising

MartyRockstar : @LmMassola Già... Io non seguo il programma ma ho scoperto su instagram un ragazzo molto bravo, Esa Abrate e niente tifo per lui ?? - ANNARITASIFO17 : ESA ABRATE Buona fortuna a questo tipetto strano, tanto affettuoso e tanto buono con gli altri, tanto da perdersi,… - imlabimba : @desolitoemily ESA KING DEI PALI LA PETTI MI ODIA FLAUTO ABRATE - quareidfacias : @vivereinbilico Marianna io come te ma... Perché ti chiami Esa Abrate ora lol -