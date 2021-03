Decreto Sostegni 2021, Salvini: "No a multati a vita, entro aprile si cambia" (Di sabato 20 marzo 2021) L'obiettivo condiviso Draghi - Salvini è mettere ordine nella giungla delle cartelle esattoriali . L'accordo è che entro aprile, quello del 2021, arrivi una revisione del sistema generale delle ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 20 marzo 2021) L'obiettivo condiviso Draghi -è mettere ordine nella giungla delle cartelle esattoriali . L'accordo è che, quello del, arrivi una revisione del sistema generale delle ...

Advertising

fattoquotidiano : Nel decreto Sostegni anche il favore agli autonomi con dichiarazioni dei redditi irregolari, leggete - fattoquotidiano : Decreto Sostegni, resta il nodo cartelle. Di Nicola: “Ennesimo condono a vantaggio degli evasori. In Senato non avr… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #19marzo: il #Decreto sostegni coprirà al massimo il 5% delle perdi… - FEMsrl : Approvato il decreto Sostegni. Draghi: 'Dall'8 aprile 11 miliardi alle imprese' - cocchi2a : RT @serebellardinel: La @LegaSalvini blocca il decreto per ore per convincere #Draghi, che alla fine è costretto ad ammettere che: 'Nel #De… -