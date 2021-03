Dal boicottaggio al placcaggio, tra Israele ed Emirati la pace della palla ovale (Di sabato 20 marzo 2021) AGI B- Il punteggio è stato impietoso, 33-0, ma l'evento resta comunque storico: Israele ha disputato la sua prima sfida sportiva contro una rappresentativa degli Emirati arabi uniti dall'allacciamento delle relazioni diplomatiche, ad agosto. La partita di rugby è andata in scena a Dubai e dopo la prima partita vinta dagli israeliani se ne è disputata un'altra, mischiando le squadre. Le congratulazioni di Rivlin La doppia sfida è stata disputata venerdì e la nazionale di Israele si è poi trattenuta nella metropoli araba per lo Shabbat. Il presidente israeliano, Reuven Rivlin, si è congratulato con le due squadre e si è augurato di poter ricambiare "molto presto" l'ospitalità. "I leader politici possono firmare gli accordi ma per una vera pace i dpopoli devono creare legami di amicizia e cooperazione in ogni ... Leggi su agi (Di sabato 20 marzo 2021) AGI B- Il punteggio è stato impietoso, 33-0, ma l'evento resta comunque storico:ha disputato la sua prima sfida sportiva contro una rappresentativa degliarabi uniti dall'allacciamento delle relazioni diplomatiche, ad agosto. La partita di rugby è andata in scena a Dubai e dopo la prima partita vinta dagli israeliani se ne è disputata un'altra, mischiando le squadre. Le congratulazioni di Rivlin La doppia sfida è stata disputata venerdì e la nazionale disi è poi trattenuta nella metropoli araba per lo Shabbat. Il presidente israeliano, Reuven Rivlin, si è congratulato con le due squadre e si è augurato di poter ricambiare "molto presto" l'ospitalità. "I leader politici possono firmare gli accordi ma per una verai dpopoli devono creare legami di amicizia e cooperazione in ogni ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal boicottaggio Sputnik V, la miopia dell'Europa nei confronti del vaccino russo Ora questo boicottaggio continua ad essere sempre più forte e gestito in maniera ipocrita dal vecchio continente. Le ultime affermazioni che hanno fatto discutere per il concentrato di miopia sono ...

Primo sciopero di Amazon, guerra di cifre. Nel mirino il modello delle consegne lampo I driver che consegnano "inseguendo l'algoritmo", invece, dal canto loro si fanno 9 ore circa sul ... I consumatori Anche da parte delle associazioni, il 'boicottaggio' per un giorno degli ordini su ...

La federcalcio olandese: «Boicottare i Mondiali in Qatar non aiuterebbe» Calcio e Finanza Mondiali 2022, possibile boicottaggio della Norvegia @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Come riportato da sportface.it, non è passata inosservata l’inchiesta choc pubblicata dal The Guardian. Secondo il quotidiano ...

La federcalcio olandese: «Boicottare i Mondiali in Qatar non aiuterebbe» Le richieste di boicottaggio verso i Mondiali 2022 in Qatar non mancano, in segno di protesta verso lo sfruttamento sistematico dei lavoratori immigrati. E sul tema nei giorni scorsi è intervenuta anc ...

