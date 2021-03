Covid, ritardo nell’invio di 134 mila dosi di AstraZeneca: quando si recupererà (Di sabato 20 marzo 2021) L’invio in Italia di 134 mila dosi di vaccino anti-Covid AstraZeneca è slittato, quando verrà recuperato il carico annullato nei giorni scorsi L’invio delle dosi di AstraZeneca in Italia previsto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 20 marzo 2021) L’invio in Italia di 134di vaccino anti-è slittato,verrà recuperato il carico annullato nei giorni scorsi L’invio dellediin Italia previsto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Italialibera71 : RT @ReginaNera6: Arrivano alle cure in ritardo. Un anno fermi per il #covid E molti di loro non sopravviveranno perché la malattia è talme… - ManciFlorindo : RT @tdrclaudio: Cioè un Consiglio dei ministri con sei ore di ritardo perché Salvini e Berlusconi vogliono alzare il condono su chi ha eva… - PieraBelfanti : “Chiamati in ritardo”. Solo trenta vaccinazioni anti-Covid nell’hub di Milano | Rep - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? “Chiamati in ritardo”. Solo trenta vaccinazioni anti-Covid nell’hub di Milano [di Giampaolo Visetti] https:/… - Marilen97832318 : RT @tdrclaudio: Cioè un Consiglio dei ministri con sei ore di ritardo perché Salvini e Berlusconi vogliono alzare il condono su chi ha eva… -