Covid, quattro pazienti trattati con monoclonali a Genova (Di sabato 20 marzo 2021) Al San Martino, nella clinica diretta dal professor Matteo Bassetti: "Sono arrivati in tutta Italia, cerchiamo di usarli" Leggi su repubblica (Di sabato 20 marzo 2021) Al San Martino, nella clinica diretta dal professor Matteo Bassetti: "Sono arrivati in tutta Italia, cerchiamo di usarli"

Advertising

TgLa7 : ??#Covid Francia: #lockdown anche a #Parigi, da domani e per quattro settimane, ma le scuole restano aperte - Agenzia_Italia : Quattro strip club di New York fanno causa a Cuomo per il lockdown - rep_genova : Covid, quattro pazienti trattati con monoclonali a Genova [aggiornamento delle 15:52] - aibexint : RT @rep_genova: Covid, quattro pazienti trattati con monoclonali a Genova [aggiornamento delle 15:40] - davibuccia06 : @interminabile @GoalItalia @ddambrosio @Pirlo_official Guarda che stava solo dicendo che l'Inter non gioca perché h… -