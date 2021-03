Biathlon, Lukas Hofer 3° nell’inseguimento: “Orgoglioso di essere competitivo dopo 400 km di gare” (Di sabato 20 marzo 2021) Lukas Hofer ha conquistato un bel terzo posto nell’inseguimento di Oestersund, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di Biathlon. L’azzurro si è confermato sul podio dopo la splendida vittorria nella sprint sulle nevi svedesi. L’altoatesino ha commentato la sua prestazione ai microfoni della Fisi: “essere ancora competitivo dopo quasi 400 km sugli sci solamente di gare mi rende Orgoglioso, direi che basta e avanza chiudere in questa maniera. Sono riuscito a tenere una forma stabile per l’intera stagione, peccato per il malanno alla vigilia dei Mondiali di Pokljuka che mi ha un po’ debilitato, però fa parte del gioco. Ho portato avanti il mio piano, guardiamo ancora cosa viene fuori domenica nella mass start, poi ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021)ha conquistato un bel terzo postodi Oestersund, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di. L’azzurro si è confermato sul podiola splendida vittorria nella sprint sulle nevi svedesi. L’altoatesino ha commentato la sua prestazione ai microfoni della Fisi: “ancoraquasi 400 km sugli sci solamente dimi rende, direi che basta e avanza chiudere in questa maniera. Sono riuscito a tenere una forma stabile per l’intera stagione, peccato per il malanno alla vigilia dei Mondiali di Pokljuka che mi ha un po’ debilitato, però fa parte del gioco. Ho portato avanti il mio piano, guardiamo ancora cosa viene fuori domenica nella mass start, poi ...

Advertising

Coninews : UN ALTRO PODIO PER SUPER LUKI ?? A Östersund continua il momento magico di Lukas #Hofer che dopo il successo nella… - _Carabinieri_ : BIATHLON: in Coppa del Mondo, a Ostersund (SWE), Specialità 10 Km SPRINT Maschile, splendida prima posizione per l’… - Coninews : S-T-R-E-P-I-T-O-S-I ?????? A Nove Mesto, con una prova da urlo, Lisa #Vittozzi, Dorothea #Wierer, Dominik #Windisch… - Ettore572 : RT @_Carabinieri_: BIATHLON: in Coppa del Mondo, a Ostersund (SWE), Specialità 10 Km SPRINT Maschile, splendida prima posizione per l’App.… - IannielloVitto2 : RT @_Carabinieri_: BIATHLON: in Coppa del Mondo, a Ostersund (SWE), Specialità 10 Km SPRINT Maschile, splendida prima posizione per l’App.… -