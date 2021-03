Basket, Serie A1 2020/2021: Trento-Brescia 91-67, cronaca e tabellino (Di sabato 20 marzo 2021) La Dolomiti Energia Trentino ha battuto 91-67 la Germani Brescia nella ventitreesima giornata della Serie A1 2020/2021 di Basket. Un successo netto quello dei padroni di casa, che con questo risultato avvicinano nuovamente la zona playoff tallonando proprio i lombardi che adesso sono ad appena due punti. Protagonisti assoluti del match Williams da una parte e Chery dall’altra, visto che entrambi hanno messo a referto 20 punti. Serie A1: RISULTATI E CLASSIFICA RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca – In avvio di partita inizia forte Trento, con Browne che porta i suoi sul +4. Con il passare dei minuti però Brescia reagisce, Burns firma il primo vantaggio ospite sul 16-17 e anche Willis inizia a carburare. Ci pensa Morgan a mettere in ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) La Dolomiti Energia Trentino ha battuto 91-67 la Germaninella ventitreesima giornata dellaA1di. Un successo netto quello dei padroni di casa, che con questo risultato avvicinano nuovamente la zona playoff tallonando proprio i lombardi che adesso sono ad appena due punti. Protagonisti assoluti del match Williams da una parte e Chery dall’altra, visto che entrambi hanno messo a referto 20 punti.A1: RISULTATI E CLASSIFICA RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La– In avvio di partita inizia forte, con Browne che porta i suoi sul +4. Con il passare dei minuti peròreagisce, Burns firma il primo vantaggio ospite sul 16-17 e anche Willis inizia a carburare. Ci pensa Morgan a mettere in ...

Advertising

sportface2016 : #Basket #SerieA1 Vittoria di #Trento, che supera #Brescia 91-67 - GoldelNapoli : Verso Napoli Basket-Folrì: Sacripanti: “Affrontiamo la più forte del girone” - OA_Sport : Basket: vittoria convincente per la Virtus Bologna nell'anticipo della 23a giornata di Serie A1 femminile - BasketWorldLif1 : C Silver Toscana: Colpo in entrata per il Dany Basket. Ecco Emanuele Zaccariello - princigallomich : BASKET SERIE A2 – Allianz Pazienza – Eurobasket Roma: i temi della partita -