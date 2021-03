AstraZeneca e coaguli: scoperte le cause e la cura (Di sabato 20 marzo 2021) Un team di ricercatori dell’Università di Greifswald, in Germania, ha scoperto le cause dietro i coaguli di sangue provocati dal vaccino AstraZeneca in un ristrettissimo numero di pazienti, che sono stati colpiti da una rara forma di trombosi cerebrale. Dietro questa eventualità, potrebbe esserci una aumentata predisposizione di alcuni soggetti a sviluppare coaguli nel sangue. Tuttavia, questa conseguenza può facilmente essere evitata assumendo degli anticoagulanti, prescritti al paziente dopo una attenta anamnesi del medico. I ricercatori hanno inoltre precisato che qualora insorgano sintomi come problemi visivi, vertigini o forte mal di testa della durata di più di tre giorni successivi al vaccino, è necessario rivolgersi immediatamente al medico e dare comunicazione di tale sintomatologia affinché possa ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 20 marzo 2021) Un team di ricercatori dell’Università di Greifswald, in Germania, ha scoperto ledietro idi sangue provocati dal vaccinoin un ristrettissimo numero di pazienti, che sono stati colpiti da una rara forma di trombosi cerebrale. Dietro questa eventualità, potrebbe esserci una aumentata predisposizione di alcuni soggetti a svilupparenel sangue. Tuttavia, questa conseguenza può facilmente essere evitata assumendo degli anticoagulanti, prescritti al paziente dopo una attenta anamnesi del medico. I ricercatori hanno inoltre precisato che qualora insorgano sintomi come problemi visivi, vertigini o forte mal di testa della durata di più di tre giorni successivi al vaccino, è necessario rivolgersi immediatamente al medico e dare comunicazione di tale sintomatologia affinché possa ...

