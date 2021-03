Appicca il fuoco a un canneto vicino a un distributore | scoperto e arresto

(Di sabato 20 marzo 2021) E' stato arrestato per il reato di incendio doloso . E' accaduto a Latina, in via Rossetti, dove le volanti della Questura sono intervenuta la scorsa sera dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo ...

Ultime Notizie dalla rete : Appicca fuoco

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno constatato un principio d'incendio, prontamente spento dal personale dei vigili del, e hanno notato la presenza dell'uomo segnalato dai cittadini che, ...... puntate italiane: Arianeun incendio Sono settimane ormai che Ariane sta cercando in ogni ... la donna passerà alla seconda parte del suo diabolico piano: darealle preziose auto d'epoca ...Nella serata di ieri, a seguito di numerose segnalazioni giunte al 113, gli equipaggi delle Volanti della Questura di Latina sono intervenuti in via Rossetti, dove era stato segnalato un uomo che dava ...La Polizia di Latina, nella serata di ieri 18 marzo, ha tratto in arresto un cittadino straniero resosi responsabile di ...