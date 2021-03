Amici, gli ospiti e la giuria della prima puntata del serale in onda stasera su Canale 5 (Di sabato 20 marzo 2021) Amici, il serale 2021 al via da sabato 20 marzo 2021 su Canale 5. Ecco la giuria e gli ospiti della prima puntata Sabato 20 marzo 2021 su Canale 5 si riaccendono gli studi del serale dell’edizione numero venti di Amici, con Maria De Filippi ancora al timone di uno dei talent più longevi della tv. L’appuntamento con il serale di Amici è per stasera alle 21:25 circa, su Canale 5. In queste venti edizioni “Amici” di Maria De Filippi ha mostrato, anno dopo anno, il proprio valore a molti giovani talenti che si sono susseguiti, dando loro l’opportunità di coltivare le proprie capacità artistiche attraverso ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 20 marzo 2021), il2021 al via da sabato 20 marzo 2021 su5. Ecco lae gliSabato 20 marzo 2021 su5 si riaccendono gli studi deldell’edizione numero venti di, con Maria De Filippi ancora al timone di uno dei talent più longevitv. L’appuntamento con ildiè peralle 21:25 circa, su5. In queste venti edizioni “” di Maria De Filippi ha mostrato, anno dopo anno, il proprio valore a molti giovani talenti che si sono susseguiti, dando loro l’opportunità di coltivare le proprie capacità artistiche attraverso ...

