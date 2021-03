Amici 2021, il meglio e il peggio della settimana dal 14 al 21 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) Il serale è alle porte: i prof compongono tre squadre e spiegano le “regole del gioco”. Tra le competizioni da sostenere, c’è “il guanto di sfida” che metterà a confronto un allievo con uno o più avversari. I giurati esterni che valuteranno le prove, elimineranno due studenti, già nel corso della prima serata. Amici 2021, cosa accadrà al serale Tutti gli allievi della scuola sono passati al serale: è la prima volta nella storia di Amici che c’è un gran numero di partecipanti allo show del sabato sera, precisamente 17. Nella puntata del 16 marzo, Maria comunica agli insegnanti come si articolerà il serale: la produzione ha deciso che verranno formate tre squadre, composte da cantanti e ballerini. Gli insegnanti di canto e danza formeranno delle coppie sulla base di comunione di intenti ... Leggi su dilei (Di sabato 20 marzo 2021) Il serale è alle porte: i prof compongono tre squadre e spiegano le “regole del gioco”. Tra le competizioni da sostenere, c’è “il guanto di sfida” che metterà a confronto un allievo con uno o più avversari. I giurati esterni che valuteranno le prove, elimineranno due studenti, già nel corsoprima serata., cosa accadrà al serale Tutti gli allieviscuola sono passati al serale: è la prima volta nella storia diche c’è un gran numero di partecipanti allo show del sabato sera, precisamente 17. Nella puntata del 16, Maria comunica agli insegnanti come si articolerà il serale: la produzione ha deciso che verranno formate tre squadre, composte da cantanti e ballerini. Gli insegnanti di canto e danza formeranno delle coppie sulla base di comunione di intenti ...

