Zorro The Chronicles è un action dedicato all'iconico personaggio in arrivo su PC e console (Di venerdì 19 marzo 2021) PVP Games, BTC Studios e Bkom Studios hanno annunciato che porteranno un nuovo gioco dedicato a Zorro su console con Zorro The Chronicles: The Game, un nuovo titolo basato sull'omonimo programma televisivo di Cyber ??Group Studios e Zorro Production Inc. Il gioco è stato sviluppato pensando ai bambini, quindi non ci sarà alcuna fuoriuscita di sangue mentre Zorro si fa strada nel gioco. Invece, i giocatori saranno in grado di disarmare i loro nemici con una frusta, una spada e una serie di mosse acrobatiche perfettamente adatte all'eroe incappucciato. John Gertz, Presidente di Zorro Productions Inc. commenta: "Zorro è un marchio la cui vita interattiva è iniziata molto tempo fa con i giochi per Atari, Nintendo e altre piattaforme. Siamo ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 marzo 2021) PVP Games, BTC Studios e Bkom Studios hanno annunciato che porteranno un nuovo giocosuconThe: The Game, un nuovo titolo basato sull'omonimo programma televisivo di Cyber ??Group Studios eProduction Inc. Il gioco è stato sviluppato pensando ai bambini, quindi non ci sarà alcuna fuoriuscita di sangue mentresi fa strada nel gioco. Invece, i giocatori saranno in grado di disarmare i loro nemici con una frusta, una spada e una serie di mosse acrobatiche perfettamente adatte all'eroe incappucciato. John Gertz, Presidente diProductions Inc. commenta: "è un marchio la cui vita interattiva è iniziata molto tempo fa con i giochi per Atari, Nintendo e altre piattaforme. Siamo ...

