WhatsApp e Instagram down per un’ora. Facebook si scusa (Di venerdì 19 marzo 2021) Disservizi in America ed Europa, poi le scuse di Menlo Park: «Siamo tornati». Attacco hacker o server danneggiati? Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 19 marzo 2021) Disservizi in America ed Europa, poi le scuse di Menlo Park: «Siamo tornati». Attacco hacker o server danneggiati?

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - Corriere : ?? Whatsapp, Facebook e Instagram sono irraggiungibili per molti utenti - SkyTG24 : Whatsapp, Instagram e Facebook down: problemi in tutto il mondo - imperianews_it : Whatsapp, Facebook e Instagram bloccati dalle 18.30: social network e messaggistica in down - Francescaforgi4 : RT @inthehobbithole: Ma è crashato tutto Instagram Facebook whatsapp like Ecco Emma che si lava allora -