Videogiochi | come usarli come timer per la cottura della pasta

I Videogiochi possono esserci d'aiuto anche nelle situazioni più inaspettate. Sei una di quelle persone che non riescono ad aspettare senza fare qualcosa? La Pandemia ha peggiorato la tua capacità di avere pazienza portandola a livelli criceto? E soprattutto, stai cuocendo la pasta e non solo non hai voglia di stare lì fermo ad attendere che sia pronta, ma non hai sottomano un timer. Lo sappiamo che è quasi impossibile, tra smartphone e smartwatch. Ma può succedere e comunque questa cosa che vi consigliamo può essere un'alternativa divertente. Ecco cosa dovete fare: fate bollire l'acqua, buttate la pasta e iniziate a giocare uno di questi livelli cult dei Videogiochi. Immergetevi pure nel gioco senza pensare ad altro. Quando avrete finito, scolate e mangiate. I tempi ve li diamo noi. Gnocchi, ...

