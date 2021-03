Via libera al decreto Sostegni da 32 miliardi. Pagamenti dall’8 aprile. Draghi: “Risposta significativa e molto consistente alle povertà” (Di venerdì 19 marzo 2021) “Questo decreto è una Risposta significativa e molto consistente alle povertà e alle imprese, è parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare”. È quanto ha detto il premier, Mario Draghi, presentando il decreto Sostegni da 32 miliardi, approvato, questa sera, dal Consiglio dei Ministri. “L’obiettivo è dare più soldi possibile a tutti, più velocemente possibile”, ha spiegato il premier. “Siamo consapevoli che sono risposte parziali e per questo abbiamo già considerato l’ipotesi di un secondo stanziamento in occasione della presentazione del Def”. Undici miliardi sono stati stanziati per le imprese, e su questo fronte “l’obiettivo è l’abbandono dei codici Ateco, e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 marzo 2021) “Questoè unaimprese, è parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare”. È quanto ha detto il premier, Mario, presentando ilda 32, approvato, questa sera, dal Consiglio dei Ministri. “L’obiettivo è dare più soldi possibile a tutti, più velocemente possibile”, ha spiegato il premier. “Siamo consapevoli che sono risposte parziali e per questo abbiamo già considerato l’ipotesi di un secondo stanziamento in occasione della presentazione del Def”. Undicisono stati stanziati per le imprese, e su questo fronte “l’obiettivo è l’abbandono dei codici Ateco, e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ad AstraZeneca - Agenzia_Ansa : 'Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di… - repubblica : ?? Coronavirus, via libera dell'Ema al vaccino Astrazeneca: e' sicuro ed efficace - infoitinterno : Via libera al decreto Sostegni Draghi: «11 miliardi per le imprese». Intesa sulle cartelle fiscali. - DarioArmani : RT @MIsocialTW: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il #DecretoSostegni, che prevede 300 milioni di euro per supportare le istituzioni s… -