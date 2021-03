Vera Gemma, il prima e dopo la chirurgia è incredibile. Oggi è così, ma anni fa era totalmente diversa (Di venerdì 19 marzo 2021) L’esordio di martedì aveva fatto ben sperare, ma la seconda puntata dell’Isola dei famosi non solo ha perso punti ma anche un po’ di smalto. La puntata di ieri non ha spiccato per vivacità e nel prime time di giovedì 18 marzo, L’Isola dei Famosi resta ferma al secondo posto con 3.047.000 spettatori e il 17.9% di share. Stravince, invece, il film tv ‘Carosello Carosone’, che su Rai Uno ha totalizzato 5.518.000 spettatori e il 22.9% di share. Nel terzo gradino del podio c’è ‘Giustizia Privata’ su Italia 1, con 1.513.000 spettatori e il 6.2% di share. La fiction Carosello Carosone, trasmessa ieri da Rai 1, infatti, è stata il programma più seguito del prime time, con 5.518.000 telespettatori e il 22.9 per cento di share. L’esordio era stato scoppiettante con 3.602.000 spettatori totali con il 21.7% di share (che sale al 23.2% sul target 15-64 anni). Nella fascia di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) L’esordio di martedì aveva fatto ben sperare, ma la seconda puntata dell’Isola dei famosi non solo ha perso punti ma anche un po’ di smalto. La puntata di ieri non ha spiccato per vivacità e nel prime time di giovedì 18 marzo, L’Isola dei Famosi resta ferma al secondo posto con 3.047.000 spettatori e il 17.9% di share. Stravince, invece, il film tv ‘Carosello Carosone’, che su Rai Uno ha totalizzato 5.518.000 spettatori e il 22.9% di share. Nel terzo gradino del podio c’è ‘Giustizia Privata’ su Italia 1, con 1.513.000 spettatori e il 6.2% di share. La fiction Carosello Carosone, trasmessa ieri da Rai 1, infatti, è stata il programma più seguito del prime time, con 5.518.000 telespettatori e il 22.9 per cento di share. L’esordio era stato scoppiettante con 3.602.000 spettatori totali con il 21.7% di share (che sale al 23.2% sul target 15-64). Nella fascia di ...

Advertising

wildfiresqueen : SE CI GIOCHIAMO SUBITO VERA GEMMA COSÌ - BenedP : RT @chicazzoseiAle: ???Non si tratta di Vera Gemma, Awed e Ubaldo??? - frwallx28 : RT @xattorneyx: SIMONE PACIELLO E VERA GEMMA SARANNO I NOSTRI TOMMASO ZORZI E STEFANIA ORLANDO. L'HO DETTO RAGA. NON ME NE PENTO. #ISOLA #t… - alexiuss11 : RT @lorlandera: NON VI AZZARDATE A CITARE LE FRASI DI VERA GEMMA CON LA ?? DI MADRE VIPERA NE RIMANE COMUNQUE UNA SOLA #isola - ASadLilacSky : RT @oocisola: Vera Gemma: “io ho un complesso di superiorità, sono convinta di essere molto più figa di quello che realmente sono.” #isola… -