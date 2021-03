Twilight: fan scopre come erano realizzate le scene di corsa nel film, il video è virale su TikTok (Di sabato 20 marzo 2021) Il nuovo video virale di TikTok ha a che fare con il modo in cui corrono i vampiri nel film di Twilight, e la reazione di una fan una volta scoperto come hanno girato le scene in questione. Saranno passati anche tredici anni dall'uscita al cinema di Twilight, ma non per questo si è smesso di parlare del film con protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart. Il motivo per cui se sta parlando in questi giorni, tuttavia, ha più a che vedere con una fan reaction su TikTok che altro. L'utente di TikTok @chloeewebber ha infatti recentemente postato un video che è divenuto virale in men che non si dica, e che riguarda un aspetto preciso della produzione dei ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 marzo 2021) Il nuovodiha a che fare con il modo in cui corrono i vampiri neldi, e la reazione di una fan una volta scopertohanno girato lein questione. Saranno passati anche tredici anni dall'uscita al cinema di, ma non per questo si è smesso di parlare delcon protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart. Il motivo per cui se sta parlando in questi giorni, tuttavia, ha più a che vedere con una fan reaction suche altro. L'utente di@chloeewebber ha infatti recentemente postato unche è divenutoin men che non si dica, e che riguarda un aspetto preciso della produzione dei ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Twilight: fan scopre come erano realizzate le scene di corsa nel film, il video è virale su TikTok… - muffvns : @twiniebirds Uhmm in italiano non saprei. per quanto riguarda i libri, per adesso sto leggendo midnight sun della s… - lucyownsme : RT @spyheda: voglio moots fan di twilight, se lo siete commentate e rt - madixtvd : RT @spyheda: voglio moots fan di twilight, se lo siete commentate e rt - ARIxNUTS : RT @spyheda: voglio moots fan di twilight, se lo siete commentate e rt -