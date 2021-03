Trento, “la sanità è in emergenza e la dirigente lavora in smart working dalle Canarie”: l’interrogazione del consigliere provinciale (Di venerdì 19 marzo 2021) “Mentre gli ‘eroi’ sono in trincea, la dirigente telelavora da Lanzarote?”. È questa la domanda provocatoria posta da una interrogazione presentata al presidente del Consiglio provinciale di Trento da Filippo Degasperi, ex M5S ed attuale consigliere del gruppo Onda Civica. Degasperi chiede chiarimenti sul fatto che una dirigente sanitaria sia stata alle Canarie, lavorando in smart working e alternando permessi e ferie a giornate di lavoro. La situazione, sulla base delle fotografie postate su Facebook, si sarebbe protratta per un lungo periodo, a partire da dicembre. “Nel marzo 2020 il direttore generale dell’Azienda provinciale Socio Sanitaria ha conferito l’incarico di dirigente del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) “Mentre gli ‘eroi’ sono in trincea, lateleda Lanzarote?”. È questa la domanda provocatoria posta da una interrogazione presentata al presidente del Consigliodida Filippo Degasperi, ex M5S ed attualedel gruppo Onda Civica. Degasperi chiede chiarimenti sul fatto che unasanitaria sia stata allendo ine alternando permessi e ferie a giornate di lavoro. La situazione, sulla base delle fotografie postate su Facebook, si sarebbe protratta per un lungo periodo, a partire da dicembre. “Nel marzo 2020 il direttore generale dell’AziendaSocio Sanitaria ha conferito l’incarico didel ...

