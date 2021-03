Tecnologia e giovani talenti, come Technogym è diventata leader mondiale (Di venerdì 19 marzo 2021) La storia di Technogymè la storia della costruzione di un’identità e di una comunità dalla lungimiranza di un ragazzo di ventidue anni che nel garage di casa sua a Cesena, in Emilia Romagna, costruiva attrezzi da palestra nel tempo libero. Oggi l’azienda ha trentasette anni e il suo fondatore Nerio Alessandri quasi sessanta. Correndo sul tapis roulant della vita, di chilometri ne hanno fatti, con lo spirito di innovazione e resilienza che non li abbandona mai. “Nell’ultimo anno abbiamo assisto ad un boom dell’home fitness che nel medio termine amplierà in maniera sostanziale il numero di persone attive. Anche se oggi le palestre stanno soffrendo, l’home fitness non è il concorrente dei fitness clubs, in futuro le persone vivranno il fitness in maniera ibrida”, Alessandri ne è convinto. Nei luoghi in cui il virus è sotto controllo, come l’Asia, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) La storia diè la storia della costruzione di un’identità e di una comunità dalla lungimiranza di un ragazzo di ventidue anni che nel garage di casa sua a Cesena, in Emilia Romagna, costruiva attrezzi da palestra nel tempo libero. Oggi l’azienda ha trentasette anni e il suo fondatore Nerio Alessandri quasi sessanta. Correndo sul tapis roulant della vita, di chilometri ne hanno fatti, con lo spirito di innovazione e resilienza che non li abbandona mai. “Nell’ultimo anno abbiamo assisto ad un boom dell’home fitness che nel medio termine amplierà in maniera sostanziale il numero di persone attive. Anche se oggi le palestre stanno soffrendo, l’home fitness non è il concorrente dei fitness clubs, in futuro le persone vivranno il fitness in maniera ibrida”, Alessandri ne è convinto. Nei luoghi in cui il virus è sotto controllo,l’Asia, ...

