Stasera in tv, 19 marzo 2021: Canzone segreta e Ciao Darwin (Di venerdì 19 marzo 2021) I palinsesti televisivi di venerdì 19 marzo 2021 sono ricchi. Su Rai1 va in onda la seconda puntata del nuovo programma Canzone segreta, condotto dalla bravissima Serena Rossi. Cosa guardare Stasera in tv? Stasera in TV 19 marzo 2021 La programmazione serale di venerdì 19 marzo 2021 è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 offre la seconda puntata di Canzone segreta presentato da Serena Rossi. Canale 5, per cercare di battere la concorrenza, propone Ciao Darwin. Quanti desiderano trascorrere la serata con un programma d'informazione, possono optare per Propaganda Live su La7 o Le Iene su Italia 1. Se, invece, avete voglia di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 19 marzo 2021) I palinsesti televisivi di venerdì 19sono ricchi. Su Rai1 va in onda la seconda puntata del nuovo programma, condotto dalla bravissima Serena Rossi. Cosa guardarein tv?in TV 19La programmazione serale di venerdì 19è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 offre la seconda puntata dipresentato da Serena Rossi. Canale 5, per cercare di battere la concorrenza, propone. Quanti desiderano trascorrere la serata con un programma d'informazione, possono optare per Propaganda Live su La7 o Le Iene su Italia 1. Se, invece, avete voglia di ...

Advertising

Dixy62553861 : RT @RaiNews: 27 anni dopo la verità sull'omicidio di Ilaria #Alpi e Miran #Hrovatin non è ancora scritta. #Spotlight indaga su false piste… - CorriereCitta : Canzone Segreta, stasera venerdì 19 marzo in tv: orario, chi sono gli ospiti, Serena Rossi, quante puntate sono… - CorriereCitta : Quarto Grado, stasera in tv: ecco tutti i casi e le anticipazioni della puntata di venerdì 19 marzo #quartogrado - Raiofficialnews : RT @RaiNews: 27 anni dopo la verità sull'omicidio di Ilaria #Alpi e Miran #Hrovatin non è ancora scritta. #Spotlight indaga su false piste… - zazoomblog : Guida TV: programmi di stasera venerdì 19 marzo 2021 - #Guida #programmi #stasera #venerdì -