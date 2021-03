Riforma fisco, Assogestioni: mantenere regime di favore dei PIR (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – In un futuro disegno di riordino del fisco è “di fondamentale importanza” che sia mantenuto il regime fiscale di favore dei PIR, i piani individuali di risparmio. Lo ha sostenuto il direttore generale di Assogestioni, Fabio Galli, in audizione davanti alle commissioni finanze di Camera e Senato. Occorre tenere conto del rilievo delle misure fiscali introdotte, a decorrere dal 2017, per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) ordinari e, di recente, per i PIR alternativi, nati entrambi con l’obiettivo di indirizzare il risparmio delle famiglie – tradizionalmente concentrato su forme di investimento più liquide e a breve termine – verso impieghi di lungo periodo nel tessuto produttivo del Paese“, ha detto Galli. Nella fase economica post Covid-19, in cui la portata e l’orizzonte temporale ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – In un futuro disegno di riordino delè “di fondamentale importanza” che sia mantenuto ilfiscale didei PIR, i piani individuali di risparmio. Lo ha sostenuto il direttore generale di, Fabio Galli, in audizione davanti alle commissioni finanze di Camera e Senato. Occorre tenere conto del rilievo delle misure fiscali introdotte, a decorrere dal 2017, per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) ordinari e, di recente, per i PIR alternativi, nati entrambi con l’obiettivo di indirizzare il risparmio delle famiglie – tradizionalmente concentrato su forme di investimento più liquide e a breve termine – verso impieghi di lungo periodo nel tessuto produttivo del Paese“, ha detto Galli. Nella fase economica post Covid-19, in cui la portata e l’orizzonte temporale ...

