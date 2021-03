Ps5, giocatori infuriati: il trasferimento dei dati da Ps4 non funziona (Di venerdì 19 marzo 2021) La community di Ps5 è in rivolta a causa di un problema diffuso di trasferimento dati dalla vecchia ammiraglia Sony. In questi ultimi giorni Sony ha comunicato delle informazioni importanti riguardanti la line up e il futuro di Playstation 5. Dai canali ufficiali della compagnia nipponica è infatti emersa la notizia di un’esclusiva in sviluppo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 19 marzo 2021) La community di Ps5 è in rivolta a causa di un problema diffuso didalla vecchia ammiraglia Sony. In questi ultimi giorni Sony ha comunicato delle informazioni importanti riguardanti la line up e il futuro di Playstation 5. Dai canali ufficiali della compagnia nipponica è infatti emersa la notizia di un’esclusiva in sviluppo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Nicola88270359 : @EASPORTSFIFA ma è possibile che il mio gioco fifa 21 su ps5 sia buggato/corrotto/compromesso?? Giocando in rivals… - SteelRevel : RT @spaziogames: Diversi giocatori hanno segnalato problemi per importare i propri salvataggi su #PS5 - spaziogames : Diversi giocatori hanno segnalato problemi per importare i propri salvataggi su #PS5 - mick_napoli_ : @GiGiglio99 Sai che sulla ps5 quando giochi a una partita sulla carriera si vedono i giocatori che scendono dal pullman - SMARTCDKEYS_IT : ???? Gioca da solo, in cooperazione con gli amici in modalità schermo diviso per 2 giocatori e 4 giocatori, oppure on… -