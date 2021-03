Pier Silvio Berlusconi, i maxi auguri a papà Silvio: “Sei unico!” (Di venerdì 19 marzo 2021) Per la Festa del papà, Pier Silvio Berlusconi fa un regalo inaspettato al padre Silvio. Per l’ex premier arriva la dolce dedica sui quotidiani: “Sei unico!” Una Festa del papà davvero speciale per Silvio Berlusconi. Merito del suo secondogenito, Pier Silvio, che gli ha fatto un dono inaspettato. Probabilmente l’amministratore delegato di Mediaset si sarà L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 19 marzo 2021) Per la Festa delfa un regalo inaspettato al padre. Per l’ex premier arriva la dolce dedica sui quotidiani: “Sei” Una Festa deldavvero speciale per. Merito del suo secondogenito,, che gli ha fatto un dono inaspettato. Probabilmente l’amministratore delegato di Mediaset si sarà L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Corriere : Pier Silvio Berlusconi e la pagina di auguri a suo padre Silvio per la festa del papà: ... - IlContiAndrea : Gli auguri di Pier Silvio #Berlusconi a suo padre sulle pagine del Corriere della Sera, il Messaggero e il Giornale… - Agenzia_Ansa : Il messaggio di auguri di Pier Silvio Berlusconi per la #festadelpapà Scrive sui giornali: 'Papà sei unico'… - Mr00tette : Pier Silvio Berlusconi fa gli auguri a papà Silvio: 'Sei unico anche nel mestiere più bello*'. Vecchio* #festadelpapa - chedisagio : RT @il_cappellini: Non capisco le ironie sulle pagine di pubblicità comprate da Pier Silvio per fare gli auguri al papà. Ognuno ha uno stil… -