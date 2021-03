Paolo Borsellino: un lavoratore onesto (Di venerdì 19 marzo 2021) Ieri la figlia Fiammetta ha dialogato con gli studenti del Liceo “R.Caccioppoli” di Scafati, testimone di un periodo sordido, doloroso e sanguinoso. L’unica uscita di sicurezza è lo studio e la cultura «È bello morire per ciò in cui si crede; chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola»: così Paolo Borsellino presagiva la propria sorte, segnata da un rischio a cui la propria professione di magistrato esponeva quotidianamente. Egli, tuttavia, credeva fermamente nei propri ideali improntati sulla lotta alla mafia. Difatti, nonostante la morte di diversi colleghi che precedentemente si erano impegnati a combattere proprio tali associazioni criminali, egli scelse di rischiare a ogni modo la propria vita con lo scopo di osteggiare l’empietà della mafia, passando alla storia come il simbolo della lotta alla criminalità ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 19 marzo 2021) Ieri la figlia Fiammetta ha dialogato con gli studenti del Liceo “R.Caccioppoli” di Scafati, testimone di un periodo sordido, doloroso e sanguinoso. L’unica uscita di sicurezza è lo studio e la cultura «È bello morire per ciò in cui si crede; chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola»: cosìpresagiva la propria sorte, segnata da un rischio a cui la propria professione di magistrato esponeva quotidianamente. Egli, tuttavia, credeva fermamente nei propri ideali improntati sulla lotta alla mafia. Difatti, nonostante la morte di diversi colleghi che precedentemente si erano impegnati a combattere proprio tali associazioni criminali, egli scelse di rischiare a ogni modo la propria vita con lo scopo di osteggiare l’empietà della mafia, passando alla storia come il simbolo della lotta alla criminalità ...

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Borsellino Presadiretta nel mirino delle Camere Penali, grave attacco alla libertà di stampa Paolo Borsellino invitava tutti a 'parlare di mafia', sempre e ovunque, eppure in Calabria ci si agita per spegnere i riflettori sul marciume che vien fuori dalle indagini. Corsi e ricorsi storici, ...

La 'ndrangheta non esiste... ovvero la paura di parlarne Paolo Borsellino invitava tutti a "parlare di mafia', sempre e ovunque, eppure in Calabria ci si agita per spegnere i riflettori sul marciume che vien fuori dalle indagini. Corsi e ricorsi storici, si ...

Lettera a "Paolo Borsellino" 19luglio1992 La ‘ndrangheta non esiste… ovvero la paura di parlarne Paolo Borsellino invitava tutti a “parlare di mafia", sempre e ovunque, eppure in Calabria ci si agita per spegnere i riflettori sul marciume che vien fuori dalle indagini. Corsi e ricorsi storici, si ...

SAVA - Salvatore Borsellino parlerà, domani sera, dei sogni del fratello Paolo L’iniziativa, promossa dall’associazione “Sava nel Cuore – CLS”, potrà essere seguita in diretta live, alle 19,30, dalla pagina facebook dei promotori Sarà questo il tema dell’incontro, in diretta ...

