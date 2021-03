Orban e Salvini stanno lavorando a una nuova destra europea?

(Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Il premier ungherese ultranazionalista Viktorha annunciato che sta trattando con il leader della Lega, Matteo, e il capo del governo polacco, Mateusz Morawiecki, la creazione di unadopo che il suo Fidesz si è ufficialmente separato, ieri, dal Partito popolare europeo (Ppe). "Sono in contatto con il primo ministro polacco e con", ha detto in un'intervista alla radio pubblica Kossuth. "Ne parleremo più avanti. La mia urgenza sono i vaccini, la salute e i rimborsi per gli italiani. Non altro", ha replicato il leader della Lega, rispondendo così alla domanda di un giornalista.

Agenzia_Ansa : L'annuncio di Orban: 'Un nuovo partito nazionalista con Salvini' #ANSA - TgLa7 : #Orban, nuovo partito nazionalista con Salvini e i polacchi. L'annuncio del premier ungherese alla radio pubblica - pfmajorino : #Orban ha appena annunciato la nascita di un nuovo partito dell'ultradestra realizzato con i suoi omologhi polacchi… - YRetlaw : RT @Agenzia_Ansa: L'annuncio di Orban: 'Un nuovo partito nazionalista con Salvini' #ANSA - DonPacciani : @matteosalvinimi Nuovo Partito europeo con Salvini, Polacchi e Orban. Polonia e Ungheria hanno SEMPRE votato contro… -

stanno lavorando a una nuova destra ...... fatto di solidarietà e condivisione degli sforzi,pensa a riportare indietro le lancette della storia creando un partito nazionalista cone Morawiecki. È un grave errore. Si fermi!". ...Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Mentre l’Italia con il governo Draghi rilancia sempre più il progetto europeista, fatto di solidarietà e condivisione degli sforzi, Salvini pensa a riportare indietro le l ...ROME, MAR 19 - Hungarian Premier Viktor Orban told the nation's State radio on Friday that he wants to hold talks with League leader Matteo Salvini and Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki on the ...