MotoGp: Marquez ancora in pista a Portimao, sembra certa la sua partecipazione alla gara del Qatar (Di venerdì 19 marzo 2021) Marc Marquez sembra proprio intenzionato a deliziare i suoi tifosi con le sue gesta già dal primo week end di gara del campionato del mondo 2021 di MotoGp che si terrà nel week end del 27-28 Marzo a Losail in Qatar. A conferma di quanto detto il cabroncito è salito di nuovo in sella alla RC213V-S sul circuito di Portimao, in Portogallo, approfittando dell’occasione per testare le condizioni del suo braccio e e imparare meglio il circuito che è stato inserito nel campionato del mondo solo lo scorso anno e che ospiterà la terza gara del mondiale. Insieme al pilota spagnolo era presente al test il suo capotecnico Santi Hernandez. Si è trattato quindi di un vero e proprio test di gara a ribadire la volontà ferrea di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 marzo 2021) Marcproprio intenzionato a deliziare i suoi tifosi con le sue gesta già dal primo week end didel campionato del mondo 2021 diche si terrà nel week end del 27-28 Marzo a Losail in. A conferma di quanto detto il cabroncito è salito di nuovo in sellaRC213V-S sul circuito di, in Portogallo, approfittando dell’occasione per testare le condizioni del suo braccio e e imparare meglio il circuito che è stato inserito nel campionato del mondo solo lo scorso anno e che ospiterà la terzadel mondiale. Insieme al pilota spagnolo era presente al test il suo capotecnico Santi Hernandez. Si è trattato quindi di un vero e proprio test dia ribadire la volontà ferrea di ...

