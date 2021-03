Monitoraggio delle Regioni, l'Rt resta a 1,16. Sardegna e Molise in arancione da lunedì (Di venerdì 19 marzo 2021) Varie Regioni e una Provincia in rosso fino a Pasqua. La Lombardia nello scenario con più restrizioni fino alle feste, condizione che riguarderà 36 milioni di italiani. Il Lazio spera di migliorare il 29. Dieci Regioni ad alto rischio Leggi su repubblica (Di venerdì 19 marzo 2021) Variee una Provincia in rosso fino a Pasqua. La Lombardia nello scenario con più restrizioni fino alle feste, condizione che riguarderà 36 milioni di italiani. Il Lazio spera di migliorare il 29. Dieciad alto rischio

Advertising

rep_parma : Monitoraggio delle Regioni, l'Rt resta a 1,16. Sardegna e Molise in arancione da lunedì [di Michele Bocci] [aggiorn… - Epalermo2020 : Monitoraggio delle Regioni, l'Rt resta a 1,16. Cambi di colore, solo Molise e Sardegna passeranno in aranc... Sarde… - frug75 : @Agenzia_Ansa Da ricordare al tizio sotto che fa vedere i grafici e blocca chi lo contraddice, che oltretutto il gr… - Marilenapas : RT @eziomauro: Monitoraggio delle Regioni, l'Rt resta a 1,16. Cambi di colore, solo Molise e Sardegna passeranno in arancione - serenel14278447 : Monitoraggio delle Regioni, l'Rt resta a 1,16. Cambi di colore, solo Molise e Sardegna passeranno in arancione… -