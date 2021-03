Mitsubishi | svendita di fine carriera in UK

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 19 marzo 2021)della corsa per, sia in Europa che in UK. La casa giapponese lo scorso novembre ha annunciato che lascerà il mercato continentale, per concentrarsi maggiormente su quello asiatico. La sede della filiale britannica, la Colt Car Company di Circenster, è già stata venduta, alla modica cifra di 12 milioni di sterline. Adesso è