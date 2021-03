Milano-Sanremo 2021, la startlist: partecipanti e favoriti della 112^ Classicissima (Di venerdì 19 marzo 2021) Volata sì o volata no? È questo il dilemma che si ripresenta ogni dodici mesi alla vigilia della Milano-Sanremo. Anche la Classicissima 2021, la numero 112 della storia, non può esimirsi da questo dubbio amletico. Il percorso della prima corsa Monumento della stagione non sopprime di certo la fantasia, come dimostra l’albo d’oro degli ultimi quattro anni. E quando si parla di fantasia e di talento non si può non pensare ai due fuoriclasse del momento nelle corse di un giorno: Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel. Alla Tirreno-Adriatico hanno dato spettacolo, dimostrando di essere entrambi in formissima e portandosi a casa due tappe a testa. Nel 2020 il traguardo di via Roma ha premiato il belga, chissà che quest’anno non tocchi al giovanissimo ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Volata sì o volata no? È questo il dilemma che si ripresenta ogni dodici mesi alla vigilia. Anche la, la numero 112storia, non può esimirsi da questo dubbio amletico. Il percorsoprima corsa Monumentostagione non sopprime di certo la fantasia, come dimostra l’albo d’oro degli ultimi quattro anni. E quando si parla di fantasia e di talento non si può non pensare ai due fuoriclasse del momento nelle corse di un giorno: Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel. Alla Tirreno-Adriatico hanno dato spettacolo, dimostrando di essere entrambi in formissima e portandosi a casa due tappe a testa. Nel 2020 il traguardo di via Roma ha premiato il belga, chissà che quest’anno non tocchi al giovanissimo ...

