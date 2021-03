Miha | ' Simy per il Crotone è come Lukaky Orsolini? Deve svegliarsi'

Advertising

La Gazzetta dello Sport

è per il Crotone quello che Lukaku è per l'Inter. Per fare valere le nostre qualità dovremo almeno pareggiare la loro voglia di vincere. Il Crotone è messo come il Bologna di due anni fa, perciò ...Ahmad Benali eZajc - Crotone - Genoa Serie A 2020 - 21 Credit Foto Getty Images Serie A Le ... Messias, Benali, Zanellato (69 Eduardo Henrique), Reca; Di Carmine (56 Rivière),. All.: Stroppa.L'allenatore alla vigilia della sfida con i calabresi: "Se vogliamo correre dietro a Messias, dovremo portarci i motorini" ...Ci siamo per una nuova giornata di Serie A e di fantacalcio. Come sempre, SOS Fanta vi propone la preview SOS con tutti i nostri consigli, partita per partita. Un approfondimento ...