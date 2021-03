M5s e Meloni in crescita. Perde ancora punti il Pd e cala la fiducia nel governo Draghi (Di venerdì 19 marzo 2021) Secondo i sondaggi politici di Index Research, raccontati da Corrado Formigli a Piazzapulita, il Partito Democratico è ancora in difficoltà mentre Fratelli d'Italia e la Lega continuano a crescere ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 marzo 2021) Secondo i sondaggi politici di Index Research, raccontati da Corrado Formigli a Piazzapulita, il Partito Democratico èin difficoltà mentre Fratelli d'Italia e la Lega continuano a crescere ...

Advertising

Floritmassimil1 : Alla fine questi vergognosi esseri con queste vergognose Leggi la faranno sempre franca - PpPagliaro : RT @danieledv79: Vorrei far presente a quelli che definiscono a trazione dx il governo Draghi che i tre ex M5S che hanno aderito al partito… - ravanin58 : RT @danieledv79: Vorrei far presente a quelli che definiscono a trazione dx il governo Draghi che i tre ex M5S che hanno aderito al partito… - Linda8052079633 : @Lukid_23 @Mingucc @beppe_grillo Lasci perdere. Praticamente quelli che stanno sostenendo M5S attualmente al govern… - sghi29 : RT @danieledv79: Vorrei far presente a quelli che definiscono a trazione dx il governo Draghi che i tre ex M5S che hanno aderito al partito… -