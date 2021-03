LIVE Biathlon | Sprint donne Oestersund in DIRETTA | Wierer e Vittozzi subito in pista | le norvegesi più tardi

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.34è scattata dal cancelletto di partenza. Forza Dorothea! 12.32 Anche Alimbekava è partita, Dorothea si sta preparando. 12.30 Si parte! Hanna Oeberg in! 12.28 I principali altri pettorali di peso: Alimbekava (3), Simon (12), Tandrevold (19), Braisaz (21), Chevalier (24), Davidova (30), Hauser (33), Preuss (43), Herrmann (51), Roeiseland (53), Eckhoff (55). 12.26 E’ terminato l’azzeramento e le prime atlete si stanno recando nella zona di partenza. La prima a scattare sarà proprio la padrona di casa Hanna Oeberg. 12.24 L’Italia invece ha raccolto 3 podi (2e 1) e 8 top-10 complessive (5 Dorothea e 3 Lisa) 12.22 In stagione si sono disputate 9, le 6 vinte consecutivamente da Eckhoff che ...