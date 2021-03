Inter, senti Eriksen: “Scudetto? La prima parola che ho imparato in Italia. Con Conte…” (Di venerdì 19 marzo 2021) Intervistato da DAZN in vista della sfida che poi è stata rinviata contro il Sassuolo, il centrocampista dell'Inter Christian Eriksen ha parlato della sua avventura in nerazzurro che ha visto un serio cambiamento negli ultimi mesi nei quali è passato da essere costantemente escluso alla quasi titolarità sempre.Inter: parla Eriksencaption id="attachment 926979" align="alignnone" width="594" Eriksen (getty images)/captionSull'approccio all'Italia e alla lingua: "Con l'Italiano va bene. Non troppo, ma bene. Scudetto? Penso sia stata una delle prime parole che ho imparato, ma possiamo solo sognarlo finché non lo avremo vinto", ha detto Eriksen che ha parlato poi delle sue caratteristiche e di alcuni ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 marzo 2021)vistato da DAZN in vista della sfida che poi è stata rinviata contro il Sassuolo, il centrocampista dell'Christianha parlato della sua avventura in nerazzurro che ha visto un serio cambiamento negli ultimi mesi nei quali è passato da essere costantemente escluso alla quasi titolarità sempre.: parlacaption id="attachment 926979" align="alignnone" width="594"(getty images)/captionSull'approccio all'e alla lingua: "Con l'no va bene. Non troppo, ma bene.? Penso sia stata una delle prime parole che ho, ma possiamo solo sognarlo finché non lo avremo vinto", ha dettoche ha parlato poi delle sue caratteristiche e di alcuni ...

