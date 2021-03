Intanto nel mondo (Di venerdì 19 marzo 2021) Il parlamento spagnolo approva in via definitiva la legalizzazione dell’eutanasia, rapporto sugli abusi sessuali nella diocesi di Colonia in Germania, violenze in Messico e nella Repubblica Democratica del Congo. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 19 marzo 2021) Il parlamento spagnolo approva in via definitiva la legalizzazione dell’eutanasia, rapporto sugli abusi sessuali nella diocesi di Colonia in Germania, violenze in Messico e nella Repubblica Democratica del Congo. Leggi

capuanogio : ?? Intanto nel #Ronaldometro di #Tuttosport la percentuale di permanenza di #Ronaldo alla #Juventus anche la prossim… - teatrolafenice : ?? È un estratto dal Concerto in Do maggiore per flauto e orchestra di Georg Philipp Telemann, nato oggi nel 1681. C… - Flavr7 : RT @f_burla: Già nel 1978 Paolo Baffi segnalava le criticità del Sistema monetario europeo. Meno di un anno dopo verrà messo sotto inchiest… - LeoMuti2 : RT @f_burla: Già nel 1978 Paolo Baffi segnalava le criticità del Sistema monetario europeo. Meno di un anno dopo verrà messo sotto inchiest… - sheslayss : Sarebbe bello se per una volta persone con la sua fama portassero avanti idee diverse. 'Il femminismo non serve nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel La Polizia di Stato porta in salvo un cane in Tangenziale a Bologna ... gli agenti si sono allertati immediatamente per recuperare l'animale, che intanto aveva fatto ... La donna, indirizzata dai poliziotti, si avvicinava nel punto preciso dove si trovava il suo cane, che, ...

Quel mistero buffo del reddito di cittadinanza di febbraio ...al cospetto di una emergenza sociale rappresentata da oltre un milione di poveri assoluti in più nel 2020 certificato dall'Istat. Una ulteriore povertà innescata dal coronavirus. A febbraio intanto ...

Intanto nel mondo Internazionale Lazio zona rossa, "stima Rt in calo a 1.09" Nel Lazio zona rossa per coronavirus, "la stima dell’Rt, come ci aspettavamo secondo i dati, è in calo a 1.09". Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato a margine dell’inaugur ...

Borse europee in rosso nel giorno delle quattro streghe. A Milano giù Bper e Tim Scadono i future e le opzioni su indici e azioni, una grande quantità di derivati che potrebbe far aumentare la volatilità. Spread in leggero rialzo in area 96 punti, recupera il petrolio ...

... gli agenti si sono allertati immediatamente per recuperare l'animale, cheaveva fatto ... La donna, indirizzata dai poliziotti, si avvicinavapunto preciso dove si trovava il suo cane, che, ......al cospetto di una emergenza sociale rappresentata da oltre un milione di poveri assoluti in più2020 certificato dall'Istat. Una ulteriore povertà innescata dal coronavirus. A febbraio...Nel Lazio zona rossa per coronavirus, "la stima dell’Rt, come ci aspettavamo secondo i dati, è in calo a 1.09". Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato a margine dell’inaugur ...Scadono i future e le opzioni su indici e azioni, una grande quantità di derivati che potrebbe far aumentare la volatilità. Spread in leggero rialzo in area 96 punti, recupera il petrolio ...