Il monitoraggio Iss: Rt Italia stabile a 1,16 In Lombardia è a 1,13, dati da arancione (Di venerdì 19 marzo 2021) Il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute: «Nel periodo 24 febbraio - 09 marzo 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (range 1,02 - 1,26), sempre sopra uno in tutto il range»

