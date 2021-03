Il decreto Sostegno arriva in Consiglio dei Ministri Cinque fasce per gli indennizzi

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ilindeidopo il confronto tra Governo e Regioni. Il piano di aiuti e l’emergenza sanitaria. Dopo settimane di attesa ilindeiper l’approvazione. Prima dell’approdo del documento in Cdm, il ministro dell’Economia Franco e la ministra Gelmini (Affari Regionali) hanno incontrato i Presidenti delle Regioni. Come riferito dall’Adnkronos, il Presidente delMario Draghi dovrebbe parlare in conferenza stampa per presentare le misure contenute nel. Ovviamente dopo l’approvazione indei. Quanto vale il...

ItaliaViva : L'obiettivo è far ripartire il Paese con la vaccinazione, con il sostegno economico e con gli investimenti. Il Decr… - borghi_claudio : Oggi a Milano primi fiori e ultime aperture dei poveri negozianti che tentavano di fare qualche vendita disperata.… - Mov5Stelle : Gli ultimi ristori risalgono al decreto Natale, varato dal governo Conte, con i contributi che sono arrivati dirett… - ereike05 : RT @agorarai: 'Sul decreto Sostegno si sta cercando la soluzione migliore. Il decreto sarà di peso, con interventi significativi per impres… - arezzoweb : Decreto Sostegno, tre milioni di soggetti otterranno in media 3.700 euro -

Ultime Notizie dalla rete : decreto Sostegno

Previsto l'indennizzo a fondo perduto per le aziende fino a 10 milioni di fatturato e la proroga del blocco dei licenziamenti. Fa discute ancora la cancellazione delle cartelle esattorialiIl PEI non ha più natura vincolante Con particolare riferimento alla modalità di individuazione ed assegnazione delle ore di, per vero, l'art. 10, co. 1 dellegislativo in questione ...Nella settimana in cui sono stati pubblicati il D.L. 30/2021 per il sostegno dei lavoratori con i figli in DAD, il D.L. 31/2021 per l’esame d’avvocato e i due decreti di attuazione della riforma dello ...editato in: da. (Teleborsa) – Il decreto Sostegno andrà domani in Consiglio dei Ministri e sarà poi aperto a modifiche nel corso dei passaggi parlamentari per la conversione. (QuiFinanza) Il dl ...