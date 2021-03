Golf | Aaron Wise vola in testa all’Honda Classic 2021 Gran recupero di Hagy | ecatombe di big europei

(Di sabato 20 marzo 2021) Si è concluso da poco il secondo giro all’edizionedell’Honda, forse una delle meno fortunate di questo storico evento del PGA Tour, ma comunque godibilissima, a giudicare dall’andamento. A metà gara il comando se lo prende, chea -12 grazie al suo giro in -6, caratterizzato da ben due eagle, alle buche 18 e 3. Al secondo posto, oltre all’australiano Matt Jones oramai ex leader (pari con il par nella giornata, rimanendo a -9), c’è da segnalare ildedel ventinovenne Brandon, un solo Major (tagliato) disputato all’attivo: per lui un -8 con un eagle e sei birdie che lo colloca in posizione davvero significativa. Quarto a -8, con -7 odierno, c’è Sam Ryder, poi a -7 Denny McCarthy, Scott Harrington e Russell ...

